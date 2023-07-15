Киев, 7 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи. Об этом 7 августа сообщил его адвокат Никита Чекман.

Информационно-просветительский отдел УПЦ/ТАСС Митрополит Павел

Он уточнил, что за митрополита внесли залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).

«Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесён залог за митрополита Павла», ― написал он в Telegram-канале.

Чекман добавил, что средства в качестве залога за владыку заплатили более тысячи человек.

Митрополит Павел, в свою очередь, поблагодарил всех причастных к своему освобождению, призвав братию УПЦ сохранять единство.

Как сообщало ИА Регнум, наместника лавры митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под домашний арест, 1 июля меру пресечения продлили ещё на два месяца. По официальной версии киевских властей, Павла подозревают в разжигании межрелигиозной вражды.

На аресте Павла настаивала Служба безопасности Украины (СБУ). Сам митрополит назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства Киево-Печерской лавры, а домашний арест — политическим заказом.

14 июля наместника Киево-Печерской лавры арестовали по решению Смоленского районного суда. Ему изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.

В начале судебного заседания прокуратура попросила суд отправить митрополита УПЦ Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его отправят под арест с вероятностью 99%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев заключил под стражу митрополита Павла (Лебедя) с целью уничтожения канонической Украинской православной церкви. По её словам, произошедшее является ещё одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела.

Позднее митрополит Павел обратился к братии из места заключения, назвав все обвинения в свой адрес ложными.