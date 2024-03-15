Выборы президента США 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Макрон заявил, что не верит в победу Трампа на выборах президента США
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
15 марта 2024
Байден набирает достаточно голосов делегатов для выдвижения на выборы
Действующий президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и тем самым набирает достаточное число голосов делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии. Об этом написали американские СМИ. Байдену надо было набрать 1968 голосов делегатов. По прогнозам изданий, он...
13 марта 2024
Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия при победе на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал освободить из заключения своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, в случае победы на президентских выборах. Об этом политик написал в соцсети Truth Social. «Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента...
12 марта 2024
Орбан предрёк Трампу победу на выборах, сравнив его со сказочным героем
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сможет одержать победу на президентских выборах, подобно герою венгерских народных сказок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1. «Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить...
новость часа
11 марта 2024
Орбан счёл возможным заключение торгового соглашения между США и Китаем
США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах американского президента, заявил 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. Он напомнил, что перед тем, как уйти с поста, республиканец был очень...
11 марта 2024
Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями
Действующий президент США Джо Байден злоупотребляет полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом 9 марта написал бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. «Ни один президент никогда не...
10 марта 2024
В США раскритиковали Байдена за слова об американских ценностях
Американские пользователи социальной сети X (ранее Twitter) раскритиковали президента Джо Байдена за его слова об американских ценностях. Ранее действующий глава Белого дома написал в Х, что, когда доживаешь до его возраста, некоторые вещи «начинаешь понимать яснее». Американский президент добавил...
10 марта 2024
Экс-депутат Рады Олейник дал совет Байдену по выборам президента США
Президент США Джо Байден не должен участвовать в выборах, если Киев понесёт поражение в украинском конфликте, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его словам, проигрыш ВСУ приведёт к провалу Байдена и американских демократов на голосовании. «Потому что если потерпит...
10 марта 2024
Трамп высмеял предвыборное рекламное видео Байдена
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ответ на предвыборное видео Джо Байдена представил свой вариант — компиляцию моментов с падениями и оплошностями действующего главы государства. Соответствующее видео Трамп 9 марта опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social...
10 марта 2024
Трамп победил на предвыборных кокусах республиканцев в Американском Самоа
Кандидат от Республиканкой партии на выборах президента США Дональд Трамп одержал победу в голосовании по итогам кокусов ― собраний партийных активистов на заморской территории ― Американском Самоа. Об этом 9 марта сообщил телеканал АВС. По информации канала, бывший глава Белого дома заручился...
9 марта 2024
В поведении Байдена заметили признаки приёма амфетамина
Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу с посланием «о положении союза» выглядел так, как будто до этого принял стимуляторы, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей. Об этом 8 марта заявила работавшая с пожилыми пациентами с деменцией психиатр Кэрол Либерман в беседе с...
новость часа
9 марта 2024
«Речь неудачника о чипсах». Что сказал Байден в послании Конгрессу
Президент США Джозеф Байден выступил с посланием к Конгрессу — ежегодной речью, в которой глава государства должен рассказывать стране и миру о состоянии дел в Соединенных Штатах. Собственно, дословный перевод этого послания — State of the Union, или «состояние дел в Союзе» (то есть в США) — к...
9 марта 2024
Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН ради Запада
Кандидату от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональду Трампу следует посеять хаос в ООН, а не Североатлантическом альянсе, так как ослабление НАТО станет угрозой для безопасности страны. Такое мнение в колонке для The Wall Street Journal высказал бывший советник...
9 марта 2024
Экс-госсекретарь США Помпео не исключил возможности работы с Трампом
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео не исключил возможности работать в администрации экс-президента страны Дональда Трампа в случае, если последний одержит победу на выборах на пост главы государства в ноябре 2024 года. Он заявил об этом 8 марта в эфире телеканала Fox News. В ходе...
9 марта 2024
Байден признал, что его называют слишком старым
Президент США Джо Байден в речи перед палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием признал, что некоторые считают его возраст слишком преклонным для нахождения на посту главы государства. По его словам, когда люди доживают до такого возраста, они видят определённые вещи яснее...
8 марта 2024
Трамп назвал позором обращение Байдена к Конгрессу США
Экс-президент США Дональд Трамп считает позором обращение действующего американского лидера Джо Байдена к Конгрессу страны. Он написал об этом 8 марта в своей соцсети Truth Social. «Это был позор для нашей страны», — заявил он. По словам Трампа, выступление главы Белого дома было наполнено гневом...
новость часа
8 марта 2024
Соперник Байдена Филлипс объявил о выходе из президентской гонки
Член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс объявил о решении сняться с президентских выборов в США и поддержал действующего американского лидера Джо Байдена. «Я баллотировался в президенты в 2024 году, чтобы противостоять Дональду Трампу, потому что американцы требовали альтернативы, а...
7 марта 2024
Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США
Президента США Джозефа Байдена вызвал на дебаты экс-глава Белого дома Дональд Трамп, чтобы обсудить жизненно важные для страны проблемы. Об этом политик-республиканец заявил на своей странице в социальной сети Truth Social. «Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по...
7 марта 2024
Хейли объявила о выходе из президентской гонки
Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Об этом стало известно 6 марта. «Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны, и я сделала это, я ни о чём не...
6 марта 2024