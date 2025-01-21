Москва, 21 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. В Москве в день инаугурации американского президента Дональда Трампа пьяный гражданин США Джон Джордан устроил погром в одном из кафе. Об этом 21 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Алексей Куденко/РИА Новости

Скандал произошёл 20 января на Сретенке в «Чебуречной СССР». Джордан вечером пришёл в заведение со своей знакомой — 31-летней россиянкой Русланой. Они купили две бутылки водки и заказали чебуреки навынос.

Ожидая заказ, американец и его подруга пили водку, беседуя на английском. Как отмечают очевидцы, в течение четырёх часов они выпили всю водку и поспорили на тему инаугурации. Американец начал кричать, что надо было оставить президентом США Джо Байдена, Руслана отстаивала мнение, что Трамп лучше.

В какой-то момент поссорившиеся россиянка и американец начали раскидывать вещи. Сотрудники чебуречной попытались успокоить буйных посетителей, но это им не удалось и пришлось вызвать полицию, а также скорую.

Выяснилось, что скандалисты, сидя в чебуречной, употребляли не только алкоголь, но и наркотики. В итоге обоих доставили в токсикореанимацию с отравлением веществами.

Как сообщало ИА Регнум, инаугурация Трампа состоялась в Вашинотоне 20 января. В инаугурационной речи, которая продолжалась около часа, американский лидер ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Он заявил, что «мощь США остановит все войны» и принесёт в мир новый дух единства.