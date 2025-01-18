Вашингтон, 18 января, 2025, 22:30 — ИА Регнум. Перенос церемонии принесения присяги избранным президентом США Дональда Трампа 20 января в ротонду Капитолия из-за морозов в Вашингтоне привёл к потере пригласительных билетов. Об этом 18 января сообщила пресс-служба американского сената.

(сс) angela n Белый дом — официальная резиденция президента США

«По просьбе избранного президента и инаугурационного комитета президента, 60-я церемония инаугурации пройдёт в ротонде Капитолия США. Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии», — приводит «РИА Новости» содержание письма.

Отмечается, что на торжественное мероприятие позовут только журналистов пресс-пула, именно они будут освещать церемонию, а не представители СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания The Washington Post, перенос церемонии инаугурации Трампа заставил тысячи людей изменить планы. Некоторые из тех, кто собирался прибыть в Вашингтон, стали сдавать билеты или отменять поездки, другие рассматривали возможность наблюдать за церемонией в одном из баров. Перенос мероприятия стал неожиданностью и для тех, кто должен был принимать участие в её подготовке и проведении, включая правоохранителей и госслужащих высокого ранга. Многие организаторы и участники церемонии узнали о переносе из СМИ, уточнили авторы.

Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести церемонию инаугурации с лужайки в ротонду Капитолия. По прогнозам метеорологов, 20 января в Вашингтоне будет до -7 градусов Цельсия, а вечером — до -12.