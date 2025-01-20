Вашингтон, 20 января, 2025, 03:04 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп 19 января в очередной раз заверил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что третья мировая война «очень близка», и он её не допустит.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — заявил Трамп сторонникам на митинге в Вашингтоне.

Также будущий глава Белого дома пообещал вернуть тысячи фабрик, укрепить и модернизировать вооруженные силы.

Все свои планы Дональд Трамп намерен реализовать лишь с помощью американцев, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц 19 января сообщил, что избранный президент США решительно настроен закончить конфликт на территории Украины.

12 января Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. Также Уолтц отметил, что Трамп готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, уточнил советник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января подчёркивал, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, добавил он.