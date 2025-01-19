Вашингтон, 20 января, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что его чиновники немедленно приступят к решению проблемы незаконной миграции. Об этом он сообщил на митинге своим сторонникам в Вашингтоне 19 января.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Трамп заверил, что остановит «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.

«Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдёт солнце, вторжение через наши границы прекратится», — пообещал американцам Трамп.

Будущий президент также заявил, что масштабная депортация нелегальных мигрантов, о которой он говорил ранее, стартует «в очень скором времени».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп обещал, что в случае победы закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории страны депортацию мигрантов.

Команда Трампа приступит к массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, написала газета The Wall Street Journal (WSJ). Чикаго станет первой целью. Затем облавы на нелегальных мигрантов проведут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

По данным издания Politico, администрация Дональда Трампа планирует объявить чрезвычайное положение в США для борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, готовится указ об отмене права на получение американского гражданства по рождению.