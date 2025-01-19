Вашингтон, 19 января, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Американский журнал Time продемонстрировал обложку нового номера, на которой избранный президент США Дональд Трамп смахнул с рабочего стола документы и вещи своего предшественника в Овальном кабинете.

Global Look Press

«Он вернулся», — гласит обложка издания.

На изображении Трамп в красном галстуке и с серьёзным взглядом сбрасывает со стола кипу документов, телефон, наполненный бокал и солнцезащитные очки-авиаторы, в которых часто видели уходящего главу Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Трамп уже попадал на обложку журнала Time. Кроме того, издание объявляло его человеком года. В 2016 году Трамп также удостаивался звания «Человек года» по версии журнала после своей первой победы на выборах президента США.

Инаугурация Дональда Трампа пройдёт 20 января. На мероприятие пригласили ряд правых европейских политиков. В их числе лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.