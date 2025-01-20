Вашингтон, 20 января, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, в своей речи накануне инаугурации похвалил российского хоккеиста Александра Овечкина.

Michael Miller Александр Овечкин

Трамп выступал на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, на котором пройдёт парад в честь инаугурации.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены. Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?» — утвердительно спросил Дональд Трамп присутствующих сторонников.

Как сообщало ИА Регнум, стремление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина преодолеть рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам не беспокоит Национальную хоккейную лигу в контексте политической ситуации. Овечкин выступает не за Россию, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн изданию Sportsnet.

17 января Овечкин забил единственный гол в игре «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз» и сократил разрыв с рекордом канадца Гретцки (894) до 20 шайб. Теперь российскому форварду принадлежат 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее НХЛ запустила на своём сайте счётчик голов, оставшихся Овечкину до рекорда.