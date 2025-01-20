Москва, 20 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа курс доллара может вырасти. Об этом 20 января заявил финансист Александр Лосев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Если Трамп развяжет торговые войны, начнёт вводить пошлины, потекут капиталы в США, валюты стран — торговых партнёров Соединённых Штатов будут слабеть, то доллар начнёт укрепляться», — процитировал Лосева телеканал «360».

Он отметил, что возможен только временный рост доллара. Его чрезмерное укрепление создаст проблемы самим США.

Обрушения рубля не ожидается, пояснил финансист. Если Трамп начнёт торговую войну, юань будет падать. В этом случае Китаю будет невыгодно ограничивать торговлю с Россией, а также блокировать платежи из России. На валютном рынке изменится дисбаланс, который «толкал котировки рубля в пропасть», отметил эксперт.

Лосев отметил, что не стоит скупать доллары, особенно с учётом того, что процентные ставки по рублям сейчас выше 20. Это позволяет сохранить сбережения в рублях и покроет «любую возможную девальвацию».

Как сообщало ИА Регнум, 20 января состоится инаугурация Трампа. Избранный президент США уже прибыл в Вашингтон для участия в церемонии.

Индекс доллара США (DXY) относительно основных валют на мировом рынке 13 января впервые с 10 ноября 2022 года превысил 110 пунктов.

На бирже 19 января криптовалюта OFFICIAL TRUMP, которую запустил Трамп, выросла в цене более чем в четыре раза за первые сутки. Объём торгов превысил $10 млрд. На старте стоимость криптовалюты составила $7 за единицу, на пике курс достигал $28.