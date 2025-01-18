Вашингтон, 18 января, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Улицы Вашингтона заполонили тысячи участников акции протеста «Марш народа», несогласных с политикой будущего президента США Дональда Трампа. Люди собрались 18 января в центре города. Об этом с места событий сообщил корреспондент «РИА Новости».

ИА Регнум

Участники демонстрации пришли с антивоенными плакатами и баннерами с призывами «Остановите Трампа», «Свободу Палестине», «Планета выше Пентагона». Торговцы продают значки, несколько участников сделали макет танка с надписью «Танк мира».

Издание отметило, что акция пока проходит мирно, без вмешательства полиции.

В 15:00 по местному времени (23:00 мск) ожидается сбор всех демонстрантов у мемориала Линкольна, где акция и завершится. По данным организаторов, в протесте принимают участие около 50 тыс. человек.

19 января Трамп намерен провести демонстрацию в свою поддержку с участием миллиардера Илона Маска и музыкантов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания The Washington Post, перенос церемонии инаугурации Трампа заставил тысячи людей изменить планы. Некоторые стали сдавать билеты или отменять поездки, другие рассматривали возможность наблюдать за церемонией в одном из баров. Перенос мероприятия стал неожиданностью и для тех, кто должен был принимать участие в её подготовке и проведении, включая правоохранителей и госслужащих высокого ранга.

Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться урегулирования украинского конфликта, конкретные условия его мало волнуют, заявил бывший советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японскому общественному телевидению.