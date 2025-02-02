Вашингтон, 2 февраля, 2025, 05:03 — ИА Регнум. Телеканал CBS согласился предоставить Федеральной комиссии по связи США (FCC) полную неотредактированную расшифровку интервью, которое дала бывший вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис. Это решение было принято в рамках расследования.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«CBS News предоставит FCC расшифровку и видеоматериалы интервью, которое было дано в рамках программы «60 минут» и стало предметом жалобы», — сообщило издание.

Решение было принято после получения соответствующего запроса от FCC.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп подал судебный иск против телеканала CBS News из-за интервью со своей соперницей на минувших выборах Камалой Харрис, потребовав 10 млрд долларов за попытку вмешательства в процесс. Иск подан в штате Техас после просьбы адвокатов Трампа к CBS News опубликовать полную расшифровку интервью с Харрис, поскольку она дала два ответа на вопрос о войне между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.

Телеканал отказался передавать юристам расшифровку, ссылаясь на первую поправку американской конституции. CBS News настаивает, что интервью не подделано, а программа, на которой оно вышло, не вырезала и не скрывала ответы Харрис на спорные вопросы.

Суд Южного округа Флориды обязал американский телеканал ABC News выплатить Дональду Трампу 15 млн долларов для досудебного урегулирования дела о защите чести и достоинства.