Москва, 19 января, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Вероятной причиной переноса церемонии вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа могли стать вопросы безопасности. Об этом 19 января заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Global Look Press

«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа… Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — предположил сенатор в Telegram-канале.

Пушков напомнил, что изначально церемонию планировали провести на крыльце Капитолия. Затем, под предлогом холодной погоды, мероприятие решили перенести с открытого пространства в ротонду дворца. Теперь, по слухам, инаугурация Трампа состоится в Белом доме, отметил член Совфеда.

Скорее всего, команда Трампа действительно опасается за жизнь избранного президента, заключил Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания The Washington Post, перенос церемонии инаугурации Трампа заставил тысячи людей изменить планы. Некоторые из тех, кто собирался прибыть в Вашингтон, стали сдавать билеты или отменять поездки, другие рассматривали возможность наблюдать за церемонией в одном из баров. Перенос мероприятия стал неожиданностью и для тех, кто должен был принимать участие в её подготовке и проведении, включая правоохранителей и госслужащих высокого ранга. Многие организаторы и участники церемонии узнали о переносе из СМИ, уточнили авторы.

Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести церемонию инаугурации с лужайки в ротонду Капитолия. По прогнозам метеорологов, 20 января в Вашингтоне будет до -7 градусов Цельсия, а вечером — до -12.