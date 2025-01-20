Москва, 20 января, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский соврал, когда говорил о наличии «дел дома», поэтому не сможет посетить церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. В реальности ему просто отказали в приглашении, заявила 19 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Заленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало? <…> То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался», — пояснила дипломат в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что в 2024 году «домашние дела» не помешали Зеленскому побывать в 35 странах мира. К тому же за две недели 2025 года он совершил визиты в Германию, Италию и Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря 2024 года Дональд Трамп заявил, что не пригласил главу киевского режима на свою инаугурацию. При этом республиканец отметил, что, если украинский политик хочет присутствовать на церемонии, то может приехать.

Младший сын избранного президента США Бэррон Трамп 18 декабря 2024 года подтвердил, что Зеленский три раза делал подход, чтобы получить приглашение на инаугурацию в Вашингтоне, но получал отказы. Он также выразил изумление в связи с тем, что украинский политик теперь делает вид как будто сам решил не ехать на мероприятие.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. На мероприятие пригласили ряд европейских политиков.