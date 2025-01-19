Вашингтон, 19 января, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, чтобы 20 января торжественно вступить в должность главы государства. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Alex Brandon/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Трамп приехал в Вашингтон в субботу, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что республиканца сопровождают супруга Мелания и младший сын Бэррон.

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