Вашингтон, 20 января, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в первые часы своего правления отменит все «радикальные и глупые указы» своего предшественника Джо Байдена.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменён в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», — заверил Трамп своих сторонников 19 января в ходе митинга в Вашингтоне.

Кроме того, избранный президент анонсировал множество новых указов, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми».

Как сообщало ИА Регнум, также накануне вступления в должность Трамп обязался завершить в США «четырёхлетний период упадка». По его словам, коррумпированному политическому истеблишменту придёт конец. Также он объявил о намерении вернуть «закон и порядок» в американские города, восстановить патриотизм в школах, избавить вооружённые силы и госструктуры от радикальных левых идеологий.

Пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп в первую неделю правления намерен отменить 94 указа Джо Байдена, которые привели страну к кризису на границе и экономическим проблемам.