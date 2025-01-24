Вашингтон, 24 января, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Внести изменения в конституцию США, разрешающие переизбрание на третий президентский срок, предложил 23 января член палаты представителей американского конгресса Энди Оглс. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Конгрессмен предложил внести в конституцию изменения, чтобы скорректировать наложенные ограничения на число президентских сроков.

«Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация», — заявил Оглс.

По мнению политика, Трамп — единственный, кто может «спасти нацию». Поэтому ему нужно предоставить дополнительно четыре года к президентскому сроку.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Трамп заявил, что не рассматривает вариант третьего президентского срока в случае победы на предстоящих выборах. Спустя год, в ноябре 2024 года победивший на выборах Трамп заявил, что не против баллотироваться на третий срок, если американцы предложат ему такой вариант.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. По завершении церемонии он заявил о начале «золотого века» в США. Выступая на экономическом форуме в Давосе, новый американский лидер пообещал сделать США «сильнее, богаче и сплочённее, чем когда-либо прежде».