Вашингтон, 20 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Ожидающий инаугурации Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, это должно произойти через несколько дней после вступления его в должность.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни после его приведения к присяге», — сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По информации авторов, два лидера могут обсудить личную встречу в ближайшие месяцы с целью урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 19 января в очередной раз заверил, что после вступления в должность намерен «положить конец конфликту на Украине» и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что республиканец готовится к встрече с Путиным. Избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, уточнил советник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января заявил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, добавил он.

Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.