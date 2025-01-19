Вашингтон, 19 января, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский три раза делал подход, чтобы получить приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. О непреодолимом желании Зеленского попасть на торжество сообщил сын Трампа Бэррон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

ИА Регнум Трамп, Зеленский

По словам Трампа-младшего, все три раза Владимир Зеленский на умаления дать ему приглашение, получал отказы.

«Теперь он ведёт себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал 18-летний Бэррон.

Сын Трампа в 2024 году впервые проголосовал на президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, инаугурация избранного главы Белого дома, вероятно, пройдёт без представителей России, заявил 17 января помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне. Газета Politico написала, что на мероприятие, в частности, приглашены некоторые правые европейские политики, а также лидеры, которых Трамп ранее хвалил.

15 января стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа. По некоторой информации, от планов посетить церемонию отказался глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Улицы Вашингтона заполонили тысячи участников акции протеста «Марш народа», несогласных с политикой Дональда Трампа. Люди собрались 18 января в центре города.