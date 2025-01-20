Вашингтон, 20 января, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Последний рабочий день президент США Джо Байден завершил заявлением, что никуда не уходит.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — сообщил он 19 января во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина.

В последний рабочий день Байден посетил две церкви.

Будущий президент США Дональд Трамп распорядился перенести церемонию инаугурации с лужайки в ротонду Капитолия. По прогнозам метеорологов, 20 января в Вашингтоне будет до -7 градусов Цельсия, а вечером — до -12.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что уходящая администрация Джо Байдена нанесла огромный ущерб отношениям РФ и США. Речь идёт о введении Вашингтоном антироссийских санкций, уточнил министр.

Американская телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме перед уходом Байдена царит атмосфера морга. Американский лидер и его окружение совершенно подавлены, отмечали журналисты. В материале также указали, что 82-летний Байден оставляет страну разобщённой, Демократическую партию — в руинах, а американцев — полными сомнений в его собственном уважении к законодательству в связи с недавним решением о помиловании сына Хантера Байдена, которое вызвало широкий общественный резонанс.