Вашингтон, 16 января, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Действующий американский лидер Джо Байден в ходе своего финального обращения к нации 15 января заявил, что обеспокоен развитием технологического комплекса, который может угрожать Соединённым Штатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден напомнил, что 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр говорил об опасностях военно-промышленного комплекса.

«Эйзенхауэр предупредил нас тогда о возможности катастрофического роста неуместной власти. Шесть дней… шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса», — сказал уходящий президент Джо Байден в Белом доме.

По его мнению, технологический прогресс может представлять реальную угрозу для страны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Джо Байден выступил с речью на тему внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины. Также он признал, что оказание помощи со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.

Через пять дней после обращения Байдена к нации, 20 января, состоится инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом.

Предложение президента России Владимира Путина провести «технологическую дуэль» «Орешника» против западных систем ПВО было ответом тем, кто говорит об уязвимости российского ракетного комплекса, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.