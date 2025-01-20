Москва, 20 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 января на совещании с членами Совбеза России обсудил тему инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что Трамп и члены его команды высказывают намерение восстановить прямые контакты с Россией. Эти контакты были прерваны не по вине Москвы. Инициатором ухудшения отношения выступила уходящая администрация США.

«Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», — заявил Путин.

В свете обсуждения перспективы российско-американских отношений с новой администрацией президент попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в США.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января в Вашингтоне пройдёт инаугурация Трампа. Избранный президент прибыл в столицу США 18 января. Выступая на митинге, он заявил, что намерен завершить конфликт на Украине и сделать всё, чтобы добиться предотвращения третьей мировой войны.

Телеканал CNN сообщил 20 января, что Трамп планирует поговорить с Путиным по телефону в ближайшие дни после инаугурации. Источники телеканала утверждают, что избранный президент уже отдал соответствующие распоряжения.