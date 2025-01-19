Вашингтон, 20 января, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Для защиты территориальной целостности в США разработают систему «Железный купол». Об этом 19 января заявил избранный президент страны Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведён в США», — объявил Трамп своим сторонникам на митинге в Вашингтоне.

По его словам, развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов новой администрации Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп в ходе предвыборной гонки обещал в случае избрания президентом США создать в стране систему ПРО для защиты от гиперзвукового оружия. Он отмечал, что при администрации Джо Байдена мир стал намного опаснее. По мнению Трампа, третья мировая война окажется «невиданной катастрофой», на фоне которой две предыдущие мировые войны будут выглядеть «незначительными боями». Самую серьёзную опасность представляют не только ядерное оружие, но и гиперзвуковые ракеты, способные «стереть города и целые страны» буквально за минуты, утверждал он.

Для строительства щита Трамп планировал работать с конгрессом США. По его словам, щит должен быть непроницаемым, и он привёл в пример израильскую систему ПРО «Железный купол».