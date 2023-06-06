Выборы президента Турции 2023
Эрдоган намерен внести в парламент инициативу о поправках в конституцию
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию страны. Об этом он сообщил 6 июня в телеобращении к нации после первого заседания нового правительства Турции, который сформировался после президентских выборов. «Мы вновь...
6 июня 2023
За «Голубую родину»! О чем говорят радикальные перемены в кабмине Турции
Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу на церемонии инаугурации с участием высокопоставленных политических деятелей из 81 страны. Российскую Федерацию на церемонии представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время выступления Эрдогана на сцену поднялись лидеры...
4 июня 2023
Президент Турции Эрдоган сменил всех глав основных министерств страны
Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 3 июня, вступил в должность и сменил всех глав основных министерств страны, в том числе МИД, Минобороны, МВД и Минфина. Пост главы министерства иностранных дел занял Хакан Фидан, ранее руководивший Национальной разведывательной...
3 июня 2023
Володин передал Эрдогану поздравление от Путина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану тёплые слова приветствия и поздравления от президента России Владимира Путина, сообщила 3 июня пресс-служба Госдумы в Telegram-канале. «Председатель ГД передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от...
3 июня 2023
Эрдоган официально вступил в должность президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Турецкий лидер принял присягу в Великом национальном собрании Турции. Протокол о победе Эрдогана вручил турецкому лидеру глава Партии националистического движения и старейший депутат Девлет Бахчели. Затем...
3 июня 2023
Пашинян приедет на церемонию инаугурации Эрдогана в Анкару
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба армянского правительства. Отмечается, что ранее армянские власти получили от турецкой стороны приглашение для...
2 июня 2023
Церемония инаугурации Эрдогана состоится 3 июня
Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров ожидается в субботу, 3 июня. Об этом сообщил глава управления по связям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. Также 3 июня после инаугурации Эрдоган обнародуют новый состав кабинета министров...
1 июня 2023
МИД ответил на обвинения о вмешательстве России в выборы в Турции
Россия не следует примеру Запада и не вмешивается во внутренне дела других государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 1 июня на сайте российского внешнеполитического ведомства. Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...
1 июня 2023
Несмотря на победу, Эрдогану еще предстоит решить главную проблему Турции
1 июня власти Турции опубликовали официальные результаты второго тура президентских выборов, состоявшихся 28 мая. Реджеп Тайип Эрдоган теперь уже официально одержал победу с результатом 52,18% голосов. Незначительно, но все же отличаются данные, предоставленные Народно-республиканской партией...
1 июня 2023
Глава ЦИК Турции объявил итоговые результаты президентских выборов
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признан победителем президентских выборов в Турции, следует из опубликованных 1 июня окончательных результатов ЦИК. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82% по...
1 июня 2023
Россию на церемонии инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин
Торжественную церемонию инаугурации избранного на второй срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от России посетит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 31 мая сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Вячеслав Викторович Володин», — сказал Ушаков, когда его спросили, кто...
31 мая 2023
Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Эрдоганом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 мая подтвердил намерение Владимира Путина лично встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Где она будет [встреча] — надо будет согласовывать», — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что во время телефонного...
31 мая 2023
СМИ: Путин и Зеленский приедут в Турцию после инаугурации Эрдогана
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский намерены приехать в Анкару после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 30 мая сообщила газета Hürriyet. По информации издания, на церемонии инаугурации Эрдогана, которая состоится 3 июня, намерены...
31 мая 2023
США признали победу Эрдогана, но будут его шантажировать
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с небольшим отрывом победил во втором туре президентских выборов и избрался на ещё один пятилетний срок. На Западе делали ставку на выигрыш оппозиции и до последнего надеялись, что Эрдоган всё же проиграет. После его победы не случилось ни уличных волнений, ни...
31 мая 2023
Президент Турции Реджеп Эрдоган принесёт присягу 3 июня
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на очередной срок по итогам президентских выборов, принесёт присягу 3 июня. Об этом в среду, 31 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник. «Президент в субботу принесёт присягу и вступит в должность. В...
31 мая 2023
Эрдоган переиграл немецкую пропаганду
Многие турки в Германии вновь проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана, как и на прошлых выборах. Это произошло, несмотря на беспримерную антиэрдоганскую кампанию в немецких мейнстримных медиа. Она не сделала чести германским СМИ, но в очередной раз продемонстрировала удивительную синхронность в...
30 мая 2023
Партия Эрдогана получила 268 из 600 мест в парламенте Турции
Партия справедливости и развития Турции, возглавляемая победившим на недавних выборах действующими президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, получила 268 из 600 мест в турецком парламенте. Об этом 30 мая рассказал глава ЦИК республики Ахмет Енер в эфире турецкого телевидения. Как отметил Енер...
30 мая 2023
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана после выборов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 30 мая, что детальных обсуждений российско-турецкого взаимодействия во время телефонного разговора между лидерами России и Турции не было. «Было подтверждение, намерение и политическая воля продолжать эти разговоры», — пояснил...
30 мая 2023
В Турции назвали дату инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня, после чего будет сформирован состав нового кабинета министров. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила газета Milliyet. По информации источника, 2 июня депутаты 28-го созыва принесут присягу, после чего начнётся пятидневный...
30 мая 2023
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону российско-украинский конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили российско-украинский конфликт. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила канцелярия турецкого лидера. В распространённом заявлении отмечается, что стороны обсудили ход конфликта на Украине, а также другие...
30 мая 2023