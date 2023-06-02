Анкара, 2 июня, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня. Об этом 2 июня сообщил телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Заявлено, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может приехать в Анкару», — говорится в сообщении.

Церемония инаугурации Эрдогана пройдёт 3 июня в Национальном собрании Турции. При этом 28 мая, после завершения предварительного подсчёта голосов на выборах президента Турции Пашинян поздравил действующего президента Турции с победой.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая стало известно, что церемонию инаугурации Эрдогана от России посетит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил желание президента России Владимира Путина лично встретиться с турецким лидером. Представитель Кремля уточнил, что место встречи пока не согласовано.