Москва, 1 июня, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Россия не следует примеру Запада и не вмешивается во внутренне дела других государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 1 июня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о якобы имевшем место вмешательстве России в электоральные процессы в Турции.

«Мы не следуем примеру «коллективного Запада» и не стремимся вмешиваться во внутренние дела других государств», — говорится в комментарии.

Как отметила Захарова, в Москве с уважением отнеслись к сделанному турецким народом выбору. Намерены и далее вести планомерную работу с турецкой стороной по развитию всего комплекса двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил 1 июня, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82% по итогам второго тура выборов президента, которые прошли 28 мая. В ЦИК Турции отметили, что явка избирателей на выборы составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.

Президент России Владимир Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму, отметив, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики. Назвав турецкого лидера «дорогим другом», российский президент отметил, что в России высоко оценивают личный вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений.