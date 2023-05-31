Москва, 31 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 мая подтвердил намерение Владимира Путина лично встреться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Где она будет [встреча] — надо будет согласовывать», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что во время телефонного разговора Путин и Эрдоган подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести встречу.

В турецких СМИ сообщили, что президент России и украинский лидер намерены приехать в Турцию после инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии, которая состоится 3 июня, намерены присутствовать многие главы государств. По мнению авторов статьи в газете Hürriyet, Путин, Зеленский и Эрдоган будут обсуждать конфликт на территории Украины и зерновую сделку.