Анкара, 3 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Турецкий лидер принял присягу в Великом национальном собрании Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Протокол о победе Эрдогана вручил турецкому лидеру глава Партии националистического движения и старейший депутат Девлет Бахчели.

Затем избранный президент произнёс присягу, тем самым официально вступив в должность. После этого прозвучал государственный гимн.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82% по итогам второго тура выборов президента, который прошёл 28 мая. Явка избирателей на выборы составила 84,15%.

Президент России Владимир Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму, отметив, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики.