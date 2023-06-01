Анкара, 1 июня, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признан победителем президентских выборов в Турции, следует из опубликованных 1 июня окончательных результатов ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы президента Турции

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82% по итогам второго тура выборов президента, которые прошли 28 мая. Явка избирателей составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦИК республики Ахмет Йенер объявил 29 мая, что по итогам голосования победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром говорили, что уверены каждый в своей победе. Эрдоган принесёт присягу 3 июня.

Глава ЦИК Турции в эфире турецкого телевидения рассказал, что партия справедливости и развития Турции, возглавляемая действующим президентом, получила в парламенте 268 из 600 мест. Он также отметил, что партия соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест.

Президент России Владимир Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму, отметив, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики. Назвав турецкого лидера «дорогим другом», российский президент отметил, что в России высоко оценивают личный вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений.