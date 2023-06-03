Москва, 3 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану тёплые слова приветствия и поздравления от президента России Владимира Путина, сообщила 3 июня пресс-служба Госдумы в Telegram-канале.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции Вячеслав Володин

«Председатель ГД передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность», — говорится в сообщении.

Володин кратко побеседовал с президентом Турции в ходе встречи Эрдогана с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации турецкого лидера в Анкаре. По поручению главы государства страну на церемонии вступления в должность президента Турции представил спикер Госдумы.

Как сообщало 3 июня ИА Регнум, Эрдоган официально вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Турецкий лидер принял присягу в Великом национальном собрании Турции. Он пообещал соблюдать и защищать конституцию страны и работать на благо турецкого народа.

По итогам второго тура президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая, Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82%. Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой отметил, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики.