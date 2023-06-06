Анкара, 6 июня, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию страны. Об этом он сообщил 6 июня в телеобращении к нации после первого заседания нового правительства Турции, который сформировался после президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении изменений в конституцию, которое актуализировали ещё перед выборами», — говорится в заявлении Эрдогана.

Он призвал все политические силы страны принять активное участие в разработке нового документа.

Президент Турции неоднократно настаивал на необходимости страны в новой конституции, способствующей её дальнейшему развитию. Действующий документ был принят в 1982 году и не отвечает вызовам современности, отмечал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня 2023 года после победы на выборах Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально стал президентом Турции. Церемония инаугурации проходила в Великом национальном собрании страны. После вступления в должность Эрдоган сменил всех глав основных министерств страны, в том числе МИД, минобороны, МВД и минфина.

По итогам второго тура президентских выборов, которые прошли в Турции 28 мая, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82%.