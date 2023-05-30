Многие турки в Германии вновь проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана, как и на прошлых выборах. Это произошло, несмотря на беспримерную антиэрдоганскую кампанию в немецких мейнстримных медиа. Она не сделала чести германским СМИ, но в очередной раз продемонстрировала удивительную синхронность в работе главных редакций медийного пула ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джем Оздемир и Тайип Эрдоган

Тот факт, что турецкий президент пользуется здесь большей поддержкой, чем в Турции, для Германии добрая традиция, а для немецких политиков источник постоянной головной боли и плохо скрываемой ярости. Ведь за Эрдогана голосуют простые граждане, не являющиеся экономическими бенефициарами турецкого авторитарного режима, много лет прожившие в Германии и вкусившие благости немецкой демократии.

Что же пошло не так в их воспитании? Почему на них не действуют нарративы немецких «общественно-вещательных» корпораций и условно независимых СМИ?

Этот вопрос уже на протяжении довольно долгого времени волнует в первую очередь политиков с турецким бэкграундом, сумевших встроиться в немецкий политический мейнстрим.

Так, федеральный министр сельского хозяйства от партии «Зелёных» Джем Оздемир испытал настоящий шок уже после первого тура.

«Даже если кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу победит во втором туре выборов против Эрдогана, он найдет глубоко разделенную страну, и это определенно не очень хорошая новость для прав женщин, прав ЛГБТ, прав человека, прав меньшинств», — заявил министр.

Родители Оздемира приехали в Германию из Турции в 1960-х годах. Его партия ранее призывала турецких избирателей в обеих странах проголосовать на майских выборах и «принять участие в процессе демократических перемен».

Большинство турок, живущих в Германии, по сложившейся традиции голосуют за Эрдогана. По данным проправительственного турецкого информационного агентства Anadolu, действующий президент получил в Германии чуть менее 67% голосов от 1,5 миллиона проживающих в Германии немцев турецкого происхождения, имеющих право голоса.

По мнению экспертов, большое одобрение, которым пользуется Эрдоган в турецкой общине, можно объяснить социологией избирателей. Большинство рабочих-мигрантов первого поколения, иммигрировавших в Германию из центральной Турции — Анатолии, характеризуются как социально-консервативные, придерживающиеся традиционных религиозных взглядов.

Удивительно, но это отношение не претерпело значительных изменений на протяжении десятилетий. Дело ли в традициях семейного воспитания или в пробужденной Эрдоганом национальной гордости, но молодое поколение немецких турок голосует за него не менее активно, чем их родители и дедушки с бабушками.

Впрочем, немецкие эксперты склонны объяснять феномен популярности Эрдогана в Германии несколько проще, ссылаясь на то, что правящая партия сегодня имеет в ФРГ хорошо отлаженные структуры. При этом многие турецкоязычные семьи в основном потребляют контент турецких же СМИ, контролируемых государством и обычно освещающих события в очень дружественном Эрдогану ключе.

IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press Очередь перед Генеральным консульством Турции в Берлине. Германия. 28.04.2023

По мнению Юнуса Улусоя из Центра турецких исследований, в Германии также существует своего рода протестное отношение, особенно среди молодых избирателей. Такое отношение возникло из-за того, что в Германии они успели испытать на себе различные проявления дискриминации. И именно поэтому они склонны голосовать за президента, который уверенно настаивает на независимости Турции.

Берлин, правда, является исключением.

Здесь проживает самая большая турецкая община за пределами Турции. Правом голоса обладают порядка 100 тысяч человек из трёхмиллионного населения немецкой столицы. Как сообщает общественно-правовая вещательная компания RBB, голоса в Берлине, всегда бывшем несколько более либеральным, чем остальная Германия, разделились почти поровну. 50% избирателей проголосовали за Эрдогана, 49% голосов получил его соперник Кемаль Кылычдароглу.

И это также не должно удивлять: в Берлине весьма сложно сохранить незамутненность сознания, проживая в очень специфическом окружении вроде целых городских кварталов, открыто называющих себя gay-friendly и снабженных соответствующим антуражем.

Масштабы поддержки турецкого президента можно было наблюдать в воскресенье вечером, например, в Дуйсбурге или Мюнхене, где были проведены настоящие автопарады в поддержку Эрдогана и улицы кишели «Мерседесами» с турецкими флагами. А вот в берлинских пабах народ был недоволен.

46-летняя Берна убеждена, что предсказуемая победа Эрдогана над соперником еще больше расколет турецкую общину в столице. «Противостояние очень ожесточилось», — сказала она в интервью Tagesspiegel в воскресенье вечером. «Мы испытываем мало сочувствия к другой стороне».

Ещё один участник репрезентативной группы Tagesspiegel Фатих Челик «разочарованно смотрит на экран, где отображаются текущие цифры, и с трудом подбирает слова. Он несколько раз делает паузу, его глаза остекленели. Две недели назад, после первого тура голосования, он проплакал всю ночь. «Ещё пять лет!» Он поддерживает кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Два года назад курд приехал в Германию, потому что, будучи критиком Эрдогана, он больше не мог заниматься своей профессией учителя в Турции.

Christoph Reichwein/Global Look Press Сотни сторонников действующего президента Турции Эрдогана на улицах Дуйсбурга. Германия. Май 2023

Он также не видел свою семью в течение этого времени. «Но это неважно. Главное — это демократия и мир, на который я надеялся со сменой власти», — право, экспрессия и стилистические приемы, используемые немецкими журналистами в их антиэрдоганской пропаганде, вызывают даже определенное восхищение.

«Мы просто разочарованы», — говорит Мелис Сойтюрк, которая пришла сюда с тремя друзьями, чтобы посмотреть новости с итогами выборов. «Я потеряла надежду, — говорит она. — Я так хотела, чтобы Эрдоган проиграл в первом туре голосования».

Она также разочарована тем, что друзья и знакомые в Германии проголосовали за Эрдогана. «Многие из них выросли в Германии и никогда не были в Турции. То, что они решают судьбу людей здесь, кажется несправедливым». Сама она уехала из Турции два года назад и, скорее всего, пока не вернется», — ещё один голос, вполне типичный для турецкой оппозиции.

Канцлер Олаф Шольц уже поздравил Эрдогана с переизбранием, сделав хорошую мину при плохой игре.

«Теперь мы хотим продвигать наши общие вопросы с новой силой», — написал Шольц в Твиттере. Канцлер также высоко оценил сотрудничество Германии с Турцией. Обе страны являются «близкими партнерами и союзниками, мы также тесно связаны в социальном и экономическом плане».

Как и экс-канцлер Ангела Меркель, Шольц плохо скрывает свою неприязнь к турецкому лидеру, однако вынужден работать с президентом 85-миллионной страны, держащей руку на рычаге влияния.

Эрдоган способен поставить под удар экономику всего ЕС, обострив ситуацию с ближневосточными беженцами на греко-турецкой границе. Немаловажна и его роль в обеспечении «зерновой сделки» — международного соглашения, критически важного для выживания киевского режима.