Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с небольшим отрывом победил во втором туре президентских выборов и избрался на ещё один пятилетний срок. На Западе делали ставку на выигрыш оппозиции и до последнего надеялись, что Эрдоган всё же проиграет.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

После его победы не случилось ни уличных волнений, ни попыток устроить «турецкий майдан». Однако ситуация в стране остаётся напряжённой, и этим точно будут пользоваться «уважаемые американские партнёры», пытаясь склонить Эрдогана на свою сторону.

Первым среди мировых лидеров поздравили Эрдогана с победой представители ОАЭ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В США выдержали гроссмейстерскую паузу и только затем направили в Анкару свои поздравления.

Самой показательной стала реакция европейской бюрократии. Они несколько дней полностью игнорировали итоги выборов. И только затем пригрозили Турции отказом от процедуры евроинтеграции, как бы намекая на то, что это было «неправильное» волеизъявление народа. Поэтому такой результат демократических выборов Евросоюз признавать отказывается.

Более прагматичную позицию занимает администрация Байдена. За последние несколько лет отношения США и Турции заметно охладели. Корни этого уходят ещё в провалившийся военный путч против Эрдогана в 2016 году.

Затем были санкции за покупку у России С-400, а с приходом к власти Байдена Турцию начали всё активнее критиковать за отказ следовать либеральным ценностям. Однако в Вашингтоне понимают, что с Анкарой нужно договариваться — всё-таки речь идёт о стране НАТО с крупнейшей армией альянса.

В начале 2023 года США уже удалось убедить Турцию поддержать вступление Финляндии в НАТО. Но со Швецией ситуация остаётся тупиковой. Команда Эрдогана требует от Стокгольма выдать радикальных курдских активистов, которых в Турции обвиняют в терроризме.

Шведские власти ссылаются на независимость своей судебной системы, которая-де не даёт исполнительной власти право депортировать курдов в Турцию.

В подвешенном состоянии остаётся и история с поставками вооружений НАТО.

США уже больше пяти лет не передают Анкаре запчасти для истребителей F-16. Сейчас в американском Конгрессе вновь подняли этот вопрос, стремясь привязать его ко включению Швеции в НАТО. Мол, если Эрдоган согласится на дальнейшее расширение альянса, то США могут поставить и новые истребители, и запчасти к ним на рекордную сумму в 20 миллиардов долларов.

Белый дом декларирует то, что он принципиально не против продажи истребителей Турции. Однако в дело вмешивается греческое лобби в Конгрессе, которое стремится ни в коем случае не допустить усиления турецких ВВС, усматривая в этом угрозу для Греции.

Отношения Анкары и Афин нынче действительно переживают не лучшие времена. Но сложно себе представить, что из-за споров вокруг мигрантов или отдельных островов в Эгейском море начнётся реальный вооружённый конфликт между членами НАТО.

В Вашингтоне уже придумали некую примирительную формулу для Турции и Греции.

Первая получит новые самолёты F-16, а вторая — уже истребители пятого поколения F-35. Таким образом и греческое лобби должно быть удовлетворено тем, что у Афин появится технологическое преимущество над Анкарой, и с Турцией будет улажен вопрос по истребителям.

Но и такой компромисс пока не нашёл понимания у Конгресса.

В Анкаре внимательно следят за этими дискуссиями в Вашингтоне. И у турецкого руководства наверняка складывается представление о том, что США могут вновь всё переиграть и сделка по истребителям опять сорвётся. Поэтому турецкие власти и не торопятся с принятием Швеции в НАТО, используя это как главный рычаг давления на Вашингтон.

По всем другим аспектам отношений, где имеются противоречия, всё ещё гораздо хуже.

США уже с прошлого года угрожают Турции вторичными санкциями за то, что страна помогает России обходить первичные санкции Запада, не мешая параллельному импорту.

Однако вводить реальные санкции Вашингтон опасается, ожидая, что в таком случае может случиться уже полный разрыв отношений с Турцией и её дрейф в сторону России, Китая и блока БРИКС.

Аналогичная ситуация складывается с превращением Турции в новый газовый хаб Европы. Здесь ни Вашингтон, ни Брюссель не смогут при помощи убеждения или дипломатии заблокировать постройку новых трубопроводов. Не смогут они и запретить балканским странам и Австрии с Венгрией закупать дешёвый российский трубопроводный газ вместо дорогого сланцевого из США.

Depo Photos/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган, избранный президент Турции и лидер Партии справедливости и развития, обращается к толпе

А это значит, что придётся прибегать к откровенному шантажу и попыткам «раскачать лодку», в первую очередь в самой Турции. Два тура президентских выборов прошли на редкость спокойно. Оппозиция оказалась деморализована поражением в первом туре и заранее смирилась с победой Эрдогана.

Однако страна всё равно остаётся расколотой практически напополам — между фермерскими регионами в центре, где живут сторонники Эрдогана, и экономически активным югом вкупе с курдскими районами на востоке, голосовавшими за оппозицию.

Ситуация в турецкой экономике остаётся очень сложной.

Валютные резервы страны де-факто исчерпаны из-за масштабного оттока капитала из Турции и попыток властей как-то сдерживать падение курса лиры. Сложно прогнозировать, что может ждать Турцию даже в диапазоне 3–5 месяцев, особенно если вся мировая экономика погрузится в новую рецессию, как считают многие аналитики на Западе.

Команда Эрдогана, очевидно, не стремится получать транши МВФ или Всемирного банка, которые выдаются только под определённые политические условия. Поэтому Анкара и пытается договариваться с монархиями Персидского залива, Россией и Китаем о предоставлении кредитов для спасения турецкой экономики. Альтернативой может стать дестабилизация и последующая за этим реальная попытка устроить уличный переворот против только что избранной власти.

Именно на это и будут делать ставку американцы, шантажируя Эрдогана усугублением кризиса в экономике и требуя от него идти на уступки. Но есть в такой политике и очевидные риски. Ведь это вынудит Турцию и дальше дрейфовать в сторону от США и Запада.

И возможное включение Турции в БРИКС будет олицетворением быстрого изменения геополитической картины мира. Под вопросом окажется и дальнейшее присутствие американских военных в Турции, которых близкий круг Эрдогана уже грозится выслать из страны.

«Раскачивание лодки» в Турции будет грозить дестабилизацией уже блоку НАТО и позициям США во всём черноморском регионе. И добавит ещё одну важнейшую страну Евразии в ряд оппонентов Америки, стремящихся к новому мироустройству.