Москва, 30 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 30 мая, что детальных обсуждений российско-турецкого взаимодействия во время телефонного разговора между лидерами России и Турции не было.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Было подтверждение, намерение и политическая воля продолжать эти разговоры», — пояснил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что потенциал двусторонних отношений с Турцией велик.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 29 мая и поздравил его с победой на выборах главы государства. Во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений и другие темы, а также договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.

Также Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму. В ней он назвал турецкого лидера «дорогим другом» и отметил, что в России высоко оценивают личный вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений.

Реджепа Тайипа Эрдогана избрали президентом Турции в ходе второго тура выборов 28 мая. По итогам голосования он набрал около 53% голосов избирателей, опередив своего соперника Кемаля Кылычдароглу. В первом туре выборов, прошедшем 14 мая, за Эрдогана проголосовали 49,52% избирателей, а за представителя оппозиции — 44,88%.