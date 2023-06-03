Анкара, 3 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 3 июня, вступил в должность и сменил всех глав основных министерств страны, в том числе МИД, Минобороны, МВД и Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Пост главы Министерства иностранных дел занял Хакан Фидан, ранее руководивший Национальной разведывательной организацией. Минфин возглавил Мехмет Шимшек, Минобороны — Яшар Гюлер, МВД — экс-губернатор провинции Стамбул Али Ерликая. Новым главой Министерства энергетики Турции стал Алпарслан Байрактар.

Свои должности сохранили глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа и глава Министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, 3 июня, Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально второй раз стал президентом Турции. Церемония инаугурации проходила в Великом национальном собрании Турции.