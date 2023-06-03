Анкара, 3 июня, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу и официально второй раз стал президентом Турции. Его инаугурация проходила в Великом национальном собрании Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Во время выступления он заявил, что Турция успешно преодолела один из самых критических выборных процессов за всю историю страны. Он поблагодарил граждан за то, что они доверили ему ещё пять лет быть президентом.

«Мы готовы служить каждому из 85 миллионов граждан Турции вне зависимости от их политических взглядов, этнической и религиозной принадлежности. Продолжим служение Турции», — пообещал Эрдоган.

Он также призвал оппозицию уважать выбор народа, проявить ответственность и содействовать укреплению демократии. Президент призвал оппонентов отложить противоречия и вместе реализовывать объявленную им концепцию «Столетие Турции», которую Эрдоган планирует проводить в течение следующих пяти лет.

На инаугурацию прибыли представители 78 стран. От России в Турцию приехал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он передал Эрдогану поздравление от президента Владимира Путина в ходе встречи турецкого лидера с главами иностранных делегаций. Также церемонию посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он приехал, даже несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном.

Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой отметил, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики.

По итогам второго тура президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая, Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82%. Оба кандидата перед вторым туром говорили, что уверены каждый в своей победе.

В мае в Турции также прошли выборы в парламент. Большинство голосов набрала партия справедливости и развития Эрдогана. Она получила в парламенте 268 из 600 мест. В ЦИК Турции отметили, что Народный альянс, в который входит партия, в общей сложности получил 336 мест в парламенте. Их оппоненты из Национального альянса, в котором состоит Кылычдароглу, получили 175 депутатских мандатов.