Москва, 31 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Торжественную церемонию инаугурации избранного на второй срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от России посетит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 31 мая сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Вячеслав Викторович Володин», — сказал Ушаков, когда его спросили, кто будет представлять Россию на церемонии.

Инаугурацию Эрдогана назначили на 3 июня. При этом Центризбирком Турции пока не объявил официальные результаты выборов.

Турецкие СМИ сообщили, что в Анкару после инаугурации Эрдогана запланированы визиты президента России Владимира Патина и украинского лидера Владимира Зеленского. Журналисты утверждают, что лидеры трёх стран будут обсуждать кризис на Украине и зерновую сделку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган договорились о личной встрече, но при этом пока не определили ни дату, ни место для переговоров.