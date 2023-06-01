1 июня власти Турции опубликовали официальные результаты второго тура президентских выборов, состоявшихся 28 мая. Реджеп Тайип Эрдоган теперь уже официально одержал победу с результатом 52,18% голосов. Незначительно, но все же отличаются данные, предоставленные Народно-республиканской партией Кемаля Кылычдароглу: в газете Cumhuriyet утверждают, что Эрдоган финишировал с 51,91% голосов, а его оппонент — с 48,9% голосов соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Несмотря на уверенную победу, перед Эрдоганом стоят прежде всего экономические вызовы, которые никуда не делись, а оппозиционный лагерь после поражения как на президентских, так и на парламентских выборах ждут серьезные перестановки.

Команда Эрдогана объявила о своей победе еще до окончания подсчета бюллетеней, а его сторонники праздновали победу до глубокой ночи. Не обошлось даже без жертв — в Мерсине торжество было настолько буйным, что в ходе него шальной пулей был смертельно ранен 15-летний Мухаммед Эслек. СМИ сообщили, что он получил ранение в голову из неустановленного оружия прямо напротив офиса «Партии справедливости и развития» в районе Торослар.

Однако уже наутро жители Турции столкнулись очередным проявлением экономического кризиса. Как и предрекали критики действующей власти, цены в стране после окончания выборов поползли вверх.

На полках магазинов отмечается подорожание следующих товаров: сигарет на 8%, сахара и кофе на 20%, чая и алкоголя на 40% — от цен на прошлой неделе. Стабильно падает курс валюты — доллар стоит уже более 20 лир, что является рекордом.

Напомним, что только по официальным данным в апреле (т. е. за месяц до выборов) инфляция составила 43,68% в годовом исчислении. Неправительственные источники, в свою очередь, заявляют об уровне в 105,19%.

Монетарная политика президента Эрдогана уже долгое время является предметом горячих споров.

До переизбрания он подтвердил, что сохранит процентную ставку на низком уровне. Сейчас она составляет 8,5%, а ближайший пересмотр может состояться на заседании Центрального банка Турции 22 июня. В ходе последнего совещания в мае ставка была зафиксирована на прежнем уровне.

Данный способ борьбы с высокой инфляцией, пока так и не продемонстрировавший видимых успехов, был для президента одним из самых уязвимых положений в его предвыборной кампании.

Mustafa Kaya/Global Look Press Люди выстраиваются в очередь перед пунктом обмена валюты в Анкаре. Турция, 31 мая 2023 года

Тем не менее, сторонников Эрдогана экономический фактор не смущает настолько, чтобы отказаться от голосования за его кандидатуру. Решающую роль здесь, по-видимому, играют краткосрочные вливания в социальную сферу.

Например, перед выборами государство покрыло счета домохозяйств за использование природного газа.

На этом фоне ярким образом социальной политики президента стала сценка на выходе из избирательного участка, где Эрдоган был замечен за раздачей денег детям. Формально подкупом избирателей это не являлось (дети не голосуют), но, учитывая трепетное отношение турок к детям, создало нужный образ кандидата.

Как долго Эрдогану удастся удерживать социально-экономическую ситуацию в стране при помощи раздачи тех или иных благ, вопрос открытый.

Зато у проигравшей оппозиции проблемы иного рода. Там стоит вопрос о персональной ответственности за поражение.

По данным автора издания Duvar Серкана Алана, руководство Народно-республиканской партии поставило на повестку дня вопрос об отставке своего лидера Кылычдароглу. Сам председатель НРП отказался добровольно покинуть пост. Однако члены партии опасаются, что смещение главного оппонента Эрдогана сразу после выборов будет расценено как окончательная победа президента над оппозицией.

Ситуация осложняется еще и тем, что в марте 2024 года в республике состоятся муниципальные выборы. Расписавшись в несостоятельности собственного лидера сейчас, кемалисты рискуют потерять лидерство в важнейших городах — Анкаре и Стамбуле. На сегодняшний день их мэрами являются однопартийцы Кылычдароглу Мансур Яваш и Экрем Имамоглу. Ожидается, что до окончания выборов вопрос будет отложен, и серьезных перестановок в партии не произойдет.

В проправительственной газете Sabah также сообщили, что свой пост рискует потерять и глава «Хорошей партии» (İYİ) Мераль Акшенер. Некоторые представители местного и регионального руководства уже заявили о выходе из партии, обвинив Акшенер в преследовании собственных целей в ущерб интересам организации.

Ziya KOSEOGLU Кемаль Кылычдароглу

В то же время многие турки полагают, что после проигрыша на выборах İYİ покинет шестипартийный оппозиционный блок. Судя по тому, как активно Акшенер сопротивлялась выдвижению Кылычдароглу в качестве кандидата от коалиции, такой исход более чем вероятен. Однако членство в «Национальном альянсе» уже вторые выборы подряд обеспечивает İYİ стабильный результат на парламентских выборах — 43 мандата в этом году и столько же на прошлых выборах в 2018-м.

Ну а пока о выходе из оппозиционного альянса уже объявил Сельчук Оздаг, заместитель председателя «Партии будущего», набравшей 10 мест в парламенте.

Сопредседатель «Демократической партии народов» (ключевая прокурдская партия Турции) и вовсе принял решение об уходе из политики. Осужденный в 2018 году Селахаттин Демирташ сейчас находится в заключении в Эдирне, обращаясь к согражданам в основном через супругу или адвокатов. В этом году ДПН также сделала ставку на победу Кылычдароглу, отказавшись от выдвижения собственного кандидата. Получение широкой поддержки в наиболее населенных курдами провинциях, однако, положения не спасло.

Над самой ДПН уже не первый месяц дамокловым мечом нависла угроза роспуска за подозрения в связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической.

Подобные пертурбации, разумеется, не окажут существенного влияния на внутри — и внешнеполитический курс страны. Однако данные события могут несколько изменить расстановку сил на предстоящих муниципальных выборах. В 2019 году НРП одержала победу в Анкаре и Стамбуле благодаря наличию договоренностей с ДПН. Если этот альянс не удастся «реанимировать» к марту следующего года, партия Эрдогана из-за разногласий оппозиционеров может получить шанс на победу в городах, где его популярность сильно упала в течение последних десяти лет.

Таким образом, Эрдоган хоть и победил с минимальным перевесом, унаследовав экономические проблемы от своего предыдущего президентского срока, тем не менее в среднесрочной перспективе может еще сильнее укрепить свою власть. Однако реализовать эту возможность президент Турции сможет лишь справившись с главной проблемой в текущей ситуации — финансовым кризисом.