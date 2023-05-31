Анкара, 31 мая, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский намерены приехать в Анкару после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 30 мая сообщила газета Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

По информации издания, на церемонии инаугурации Эрдогана, которая состоится 3 июня, намерены присутствовать многие главы государств.

«Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. <…> Зеленский приедет в Турцию», — говорится в публикации.

Отмечается, что, как считают авторы статьи, Путин, Зеленский и Эрдоган будут обсуждать конфликт на территории Украины и вопросы, связанные с зерновой сделкой.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил, что второй тур выборов президента республики признан состоявшимся, по итогам голосования победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали свои голоса более 52% избирателей.

Позднее 29 мая президент России позвонил Эрдогану и поздравил его с победой на выборах главы государства. Также в ходе телефонного разговора лидеры России и Турции обсудили вопросы отношений между странами и другие темы.