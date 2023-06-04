Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу на церемонии инаугурации с участием высокопоставленных политических деятелей из 81 страны. Российскую Федерацию на церемонии представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Во время выступления Эрдогана на сцену поднялись лидеры религиозных общин Турции, включая Варфоломея I, Вселенского патриарха Константинополя, и спортивные знаменитости.

В своей инаугурационной речи турецкий президент подчеркнул важность единства и братства между гражданами Турции.

Эрдоган не преминул осудить западные страны, которые в преддверии выборов называли его автократом и диктатором. Он назвал эти обвинения необоснованными, подчеркнув, что в этих странах власти не могут обеспечить явку даже половины граждан на выборы.

Президент подчеркнул свою решимость укрепить демократию в Турции, пообещав начать работу над новой гражданской конституцией. Сейчас в стране действует конституция, полностью переписанная генералитетом после военного переворота начала 80-х.

Эрдоган также заявил, что он будет следовать принципу Мустафы Кемаля Ататюрка: «Мир в стране, мир во всем мире». Это говорит о том, что Анкара может скорректировать свою внешнюю политику и будет стремиться к мирным и дипломатическим решениям в регионе.

В инаугурационной речи было заявлено стремление создать новую Турцию, которая будет активно работать над решением глобальных проблем, обеспечением региональной безопасности и защитой прав тюркского и мусульманского мира.

Турецкий лидер подчеркнул, что его стратегия включает борьбу за собственные экономические интересы, борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами, а также реализацию концепции «Голубой родины». Суть этой концепции заключается в стремлении Турции расширить свое влияние и отстаивать свои права в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Напомним, что Эрдоган победил во втором туре президентских выборов с 52,18% голосов. Его «Народная коалиция», в которую входит Партия справедливости и развития (ПСР) и еще трое союзников, также получила большинство в парламенте — 49,5%.

Кабинет отправлен в отставку

Спустя несколько часов после инаугурации турецкий президент объявил о составе нового кабинета министров. Свои посты сохранили лишь два его члена — министр здравоохранения и министр туризма. Из всех бывших членов кабмина только они не баллотировались в депутаты. Остальные экс-главы ведомств будут продолжать работу в турецком парламенте в качестве депутатов правящей партии ПСР.

Если в целом пробежаться по новым именам в кабмине, можно заметить, что некоторые должности были переданы бывшим заместителям министров. Такую картину можно наблюдать в министерствах энергетики, сельского хозяйства и технологий. По мнению турецких политологов, это говорит о способности к подготовке преемников в ведомствах и является хорошим сигналом.

Однако уход нескольких членов кабмина стал сюрпризом. Мало кто ожидал отставки министра обороны Хулюси Акара, министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

И если смена первых двух политиков вызвала лишь удивление, то отсутствие Сулеймана Сойлу в кабинете министров породило множество слухов и споров о причинах такого ухода. Еще года два назад ему сулили место в руководстве страны. Активная борьба с террором и частые публичные выступления всегда выносили его харизматичную фигуру в центр внимания.

Однако в 2021 году беглый криминальный авторитет Седат Пекер опубликовал серию видеообращений, в которых дискредитировал министра, рассказывая о его связях со СМИ, крупным бизнесом и криминалитетом. Обвинения в адрес Сойлу долгое время обсуждались в стране и значительно сказались на авторитете чиновника. Важно понимать, что в Турции кресло главы МВД имеет огромный вес. Занимающая его фигура является практически второй по влиянию после президента. Сойлу находился на этом посту на протяжении семи лет.

Настоящей неожиданностью стало и назначение на место главы МИДа Хакана Фидана, экс-главы Национальной разведывательной организации. Его называют ключевой фигурой в конфликте между Эрдоганом и религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Еще в 2012 году Эрдоган назвал Фидана «хранителем своих секретов» и резко выступил против действий прокуратуры, вызывавшей его на допросы.

Depo Photos/GlobalLookPress Хакан Фидан

В 2015 году Фидан хотел отказаться от должности главы разведки и выставлял свою кандидатуру в списках Партии справедливости и развития (ПСР). Однако Эрдоган эту инициативу раскритиковал: верный союзник был нужен ему в разведке.

По мнению некоторых экспертов, Эрдоган наградил Хакана Фидана должностью главы МИД за активную роль и успехи турецкой разведки в региональных процессах от Ливии до Сирии, от Украины до Кавказа.

Турецкая пресса прогнозирует, что вместо Фидана разведку возглавит официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын, которого на Западе называют «мастером интеллектуальных шахмат». В этом назначении нет никаких сомнений, несмотря на то что официальные сообщения пока не публиковались.

Xin Hua/GlobalLookPress Ибрагим Калын

Как-то Эрдоган сказал, что Калын является единственным человеком, который может говорить от его имени. Политик получил степень магистра и защитил докторскую диссертацию в области гуманитарных наук в Университете Джорджа Вашингтона в США. В своих академических исследованиях он сосредоточился на отношениях исламских стран с Западом и глобальной политике.

Среди прочего, Калын также занимал должность председателя департамента стратегии и сотрудничества, созданного в 2017 году. Эта организация была создана для определения стратегических целей Турции, разработки политики и расширения международного сотрудничества.

К разряду сюрпризов можно отнести и передачу поста министра обороны бывшему главе генштаба вооруженных сил Турции Яшару Гюлеру.

Между тем назначение министром финансов Мехмета Шимшека было ожидаемым и встречено особенно тепло не только в Турции, но и за рубежом. Некоторые политологи и журналисты полагают, что таким образом турецкий президент намекнул как бюрократии, так и рынкам об изменении экономического курса.

Шимшек занимал должность стратегического аналитика в крупном американском инвестиционном банке Merrill Lynch. Также ранее он уже возглавлял Минфин и покинул свой пост в 2018 году из-за разногласий с президентом, который настаивал на снижении процентной ставки при растущей инфляции.

Состояние экономики Турции является самой главной проблемой, которую обозначил президент страны и о которой на протяжении последних лет говорят граждане. В прошлом году инфляция в Турции достигала 85%, сейчас она находится на уровне 45%. Эксперты полагают, что глава государства откажется от низких процентных ставок, но повышение будет процессом постепенным.