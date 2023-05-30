Анкара, 30 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Партия справедливости и развития Турции, возглавляемая победившим на недавних выборах действующими президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом получила 268 из 600 мест в турецком парламенте. Об этом 30 мая рассказал глава ЦИК республики Ахмет Енер в эфире турецкого телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Как отметил Енер, Центризбирком рассмотрел все апелляции и принял по итогам этого решение, после чего утвердил окончательные результаты голосования 14 мая по составу турецкого парламента 28-го созыва и направил их в печать.

«Партия справедливости и развития получила 268 мест, Новая партия благоденствия — 5, Партия националистического движения — 50 (эти три партии входят в «Республиканский альянс» Эрдогана. — Прим. ред.). Народно-республиканская партия — 169, Хорошая партия — 43», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что инаугурация президента Эрдогана состоится 2 или 6 июня, после чего сформируют новое правительство. 2 июня депутаты 28-го созыва принесут присягу, после чего начнётся пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост главы Великого национального собрания страны.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер 28 мая после обработки 99,43% бюллетеней объявил, что Эрдоган победил на выборах президента республики во втором туре с результатом более 52%. За его оппонента Кемаля Кылычдароглу отдали свои голоса 47,86% избирателей.

Президент России Владимир Путин 29 мая позвонил своему коллеге из Турции Эрдогану и поздравил его с победой на выборах главы государства. Также российский лидер выразил надежду на то, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу.