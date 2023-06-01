Анкара, 1 июня, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров ожидается в субботу, 3 июня. Об этом сообщил глава управления по связям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

Tccb. gov. tr Реджеп Тайип Эрдоган

Также 3 июня после инаугурации Эрдоган обнародуют новый состав кабинета министров.

«Завтра [2 июня] ожидается присяга депутатов нового созыва парламента», — сказал Алтун в интервью телеканалу 24TV.

Он уточнил, что Эрдоган принесёт присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка. После этого состоится церемония инаугурации, в котором примут участие иностранные лидеры, будет ужин.

Как сообщало ИА Регнум, глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил 1 июня, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82% по итогам второго тура выборов президента, которые прошли 28 мая. В ЦИК Турции отметили, что явка избирателей на выборы составила 84,15%.

Президент России Владимир Путин 28 мая направил Эрдогану поздравительную телеграмму, отметив, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики.