Анкара, 30 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня, после чего будет сформирован состав нового кабинета министров. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила газета Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По информации источника, 2 июня депутаты 28-го созыва принесут присягу, после чего начнётся пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции.

В понедельник, 29 мая, глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что по итогам второго тура президентских выборов после обработки почти 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал чуть более 52% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин после завершения второго тура президентских выборов позвонил Эрдогану и поздравил его с победой на выборах главы государства. В ходе телефонного разговора лидеры стран также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.