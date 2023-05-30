Анкара, 31 мая, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на очередной срок по итогам президентских выборов, принесёт присягу 3 июня. Об этом в среду, 31 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Президент в субботу принесёт присягу и вступит в должность. В воскресенье же ожидается присяга членов кабинета, и новое правительство начнёт работу», — рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что на данный момент все результаты второго тура президентских выборов подсчитаны, в скором времени Центральная избирательная комиссия Турции обнародует итоги голосования.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава ЦИК Турции Ахмет Енер в эфире турецкого телевидения рассказал, что партия справедливости и развития Турции, возглавляемая действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, получила в парламенте 268 из 600 мест. Он также отметил, что партия соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест.