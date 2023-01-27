80-летие прорыва блокады Ленинграда
Володин: Россия не позволит реабилитировать нацизм
Россия не позволит реабилитировать нацизм, чтобы блокада Ленинграда не повторилась, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Чтобы трагедия не повторилась, никому не позволим реабилитировать нацизм», — цитирует Володина сайт палаты парламента. Председатель Госдумы отметил, что страшную цену...
27 января 2023
В 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Путин встретился с ветеранами
Трейлер нового фильма «Нюрнберг» вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 января посмотрели ветераны Великой Отечественной войны, пережившие блокаду Ленинграда жители Санкт-Петербурга и представители патриотических организаций страны. На встрече, приуроченной к годовщине со дня...
19 января 2023
Тридцать залпов салюта прозвучали в Петербурге в честь Дня прорыва блокады
Праздничный артиллерийский салют будет прозвучал вечером 18 января в Петербурге в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда от стен Петропавловской крепости. Он начался в 21 час и продолжался более десяти минут. Тридцать залпов из 12-ти орудий Д-44 дали военнослужащие Михайловской...
18 января 2023
Музей обороны и блокады Ленинграда будет расширен, пообещал Беглов Путину
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда будет постепенно расширять свои площади, сохранив своё историческое место. Об этом доложил губернатор Северной столицы Александр Беглов президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Губернатор поблагодарил президента от...
18 января 2023
Путин отметил вклад предприятий Петербурга в обороноспособность страны
Президент России Владимир Путин 18 января посетил в Петербурге Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Глава государства отметил важную роль этого старейшего предприятия в укреплении обороноспособности России, особенно в условиях проведения специальной...
18 января 2023
Путин поддержал сохранение памяти о Малой Дороги жизни в Финском заливе
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами, блокадниками и представителями молодежных патриотических организаций в Петербурге поддержал предложение руководителя добровольческого центра Ленобласти Прасковьи Васильевой по восстановлению так называемой Малой Дороги жизни, которая сыграла...
18 января 2023
Главные заявления Путина из Ленинграда: «Прекратить эту войну»
Все действия России направлены на то, чтобы остановить украинский конфликт, который длится с 2014 года, заявил 18 января российский президент Владимир Путин, говоря о смысле специальной военной операции (СВО). На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда он...
18 января 2023
Путин рассказал, как у его матери украли хлебные карточки
У матери президента России Владимира Путина Марии в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки. Об этом глава государства рассказал 18 января во время осмотра выставки о блокаде. Президент посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда вместе с губернатором...
18 января 2023
Путин: вопрос признания геноцида в отношении граждан СССР чрезвычайно важен
Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР чрезвычайно важен, заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По словам главы государства, данный вопрос рассматривался в свое время в...
18 января 2023
Под Ленинградом совершали преступления солдаты многих стран Европы — Путин
В блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны, повлекшей колоссальные жертвы среди мирного населения, вместе с войсками нацистской Германии участвовали вооруженные формирования многих европейских стран. Тем самым они совершали военные преступления. Об этом заявил 18 января президент России...
18 января 2023
Путин дал свою оценку признанию блокады Ленинграда геноцидом
Историческая память о трагедии блокады Ленинграда должна сохраняться, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились, заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. По словам президента...
18 января 2023
Президент России посетил музей обороны и блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин 18 января приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Глава государства прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Открыть выставку «Героическая оборона Ленинграда» было решено...
18 января 2023
Путин возложил цветы к братской могиле, где похоронен его родной брат
Президент России Владимир Путин 18 января в Петербурге во время посещения Пискаревского мемориального кладбища, перед тем, как возложить венок к главному монументу «Мать-Родина», оставил букет цветов у братского захоронения 1942 года, в котором покоится тело его родного брата, умершего в дни...
18 января 2023
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище
Президент России Владимир Путин 18 января, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, где захоронены сотни тысяч ленинградцев и защитников города, погибших и умерших в годы вражеской блокады Ленинграда в 1941–1944 годах...
18 января 2023
Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень»
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Кремля. По ее информации, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда российский лидер почтил память погибших советских...
18 января 2023
Путин прибыл на Невский пятачок к мемориалу павшим солдатам
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС. Российский лидер прибыл к этому монументу, чтобы возложить цветы в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. 17 января ожидается...
18 января 2023
В Ленобласти объявят минуту молчания в честь подвига защитников Ленинграда
Минута молчания будет объявлена в Ленинградской области 18 января, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда — в память о подвиге защитников города, погибших в битве за Ленинград, и жителей блокадного города. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, «Ленинградская минута...
18 января 2023
Родившимся в блокадном Ленинграде предложили установить выплаты
Законопроект о ежегодной выплате в размере 50 тыс. рублей всем гражданам, жившим или родившимся в блокадном Ленинграде, разработали депутаты фракции СРЗП в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. «Законопроект разработан для усиления социальной защиты...
18 января 2023
Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда
Подробности операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда в 1943 году обнародованы к 80-летию со дня деблокирования города. Выдержки из архивных документов опубликовало Министерство обороны России. Читайте также: Подвиг защитников и жителей Ленинграда вспомнят в День прорыва блокады В том числе...
18 января 2023
Подвиг защитников и жителей Ленинграда вспомнят в День прорыва блокады
Множество памятно-траурных мероприятий пройдет в Петербурге и Ленинградской области 18 января 2023 года, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в ходе жестоких боёв с немецко-фашистскими захватчиками вблизи южного берега Ладожского озера соединились войска...
18 января 2023