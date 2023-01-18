Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Праздничный артиллерийский салют будет прозвучал вечером 18 января в Петербурге в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда от стен Петропавловской крепости. Он начался в 21 час и продолжался более десяти минут.

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в Петербурге

Тридцать залпов из 12-ти орудий Д-44 дали военнослужащие Михайловской артиллерийской академии. Каждый залп был именным и посвящался тому или иному событию Ленинградской битвы, её участникам и полководцам, воинским соединениям и партизанам, славе русского оружия, Красной армии, освободившей страну от фашизма.

Одновременно над городом расцветали шары праздничного фейерверка, который произвела батарея специальных фейерверочных установок на пляже Петропавловской крепости.

Напомним, сегодня в Петербурге состоялось множество памятных мероприятий в честь блокадной годовщины. Часть из них посетил президент, уроженец Ленинграда Владимир Путин, чей отец сражался и был ранен на Невском пятачке, а брат умер во время блокады.