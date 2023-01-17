Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Множество памятно-траурных мероприятий пройдет в Петербурге и Ленинградской области 18 января 2023 года, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в ходе жестоких боёв с немецко-фашистскими захватчиками вблизи южного берега Ладожского озера соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов, разомкнув смертельное кольцо вокруг Ленинграда. В памятную годовщину Петербург и Ленобласть посетит президент России Владимир Путин — сын бойца Красной Армии, сражавшегося на Невском пятачке и получившего там тяжелое ранение.

Сообщение Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. 18 января 1943

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Утром по случаю Дня воинской славы будут зажжены газовые факелы на Ростральных колоннах. Огни будут гореть с 10 до 12 часов, а затем вечером, с 19 до 22 часов. В 11 часов начнется торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 18 января также посвятят 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В это же время начнется памятная акция в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области. В ней примут участие активисты общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, с праздничным представлением для ветеранов и блокадников, начнется в 17 часов в Ледовом дворце Петербурга. В представлении примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и России по фигурному катанию, популярные российские артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга.

Около станции метрополитена «Гостиный двор», начиная с 17 часов, волонтёры раздадут жителям и гостям города Ленточки Ленинградской Победы. Ленточка повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».

А ровно в 21 час прозвучат первые залпы праздничного артиллерийского салюта у стен Петропавловской крепости, который дадут в сопровождении праздничного фейерверка.

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Добавим, что с 18 по 27 января при въезде на Московский проспект Петербурга со стороны Пулковского шоссе в темное время суток небо осветят «лучи Победы». Благодаря мощным прожекторам, размещенным на крышах двух высотных зданий, лучи будут видны из разных районов города. Они напомнят о бойцах ПВО, которые находили в ночном небе вражеские самолёты, чтобы сбивать их огнём из зенитных орудий.

С 18 по 21 января на Манежной площади можно будет посетить интерактивный проект «Живые улицы». Это экспозиция, призванная показать, как шла повседневная и культурная жизнь в блокадном Ленинграде. Все инсталляции будут озвучены аудиозаписями из архива Дома Радио. Центром экспозиции станет «Полуторка, устремленная в небо», напоминающая о машинах, которые шли по «Дороге жизни».

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Кроме того, 18, 20 и 21 января на Манежной площади пройдут концерты, в которых примут участие ведущие артисты петербургских театров, детские и юношеские творческие коллективы, солисты «Петербург-концерта». Прозвучат песни и стихи военных лет, произведения, посвященные подвигу Ленинграда, фрагменты из программ концертных фронтовых бригад.

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Блокада Ленинграда была прорвана в ходе операции «Искра», проведенной войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Операция началась 12 января 1943 года мощным воздушным и артиллерийским ударом советских войск по позициям фашистов. После этого по льду Невы с правого берега на врага двинулись танки и пехота Ленинградского фронта. Одновременно 2-я ударная армия Волховского фронта начала наступление с востока севернее Синявино.

18 января ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов встретились вблизи южного берега Ладожского озера, создав узкий коридор, связавший Ленинград по суше с остальной территорией страны. Разгромленные части противника разбегались по лесам, бросая оружие и боеприпасы. В тот же день был освобожден от фашистов город Шлиссельбург, прикрывающий вход в Неву со стороны Ладожского озера.

Прорыв блокады стал первым в истории примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри. По берегу Ладоги в так называемом «коридоре смерти» была проложена железная дорога, заново связавшая Ленинград со страной. Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована 27 января 1944 года.

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