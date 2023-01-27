Москва, 27 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Россия не позволит реабилитировать нацизм, чтобы блокада Ленинграда не повторилась, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Чтобы трагедия не повторилась, никому не позволим реабилитировать нацизм», — цитирует Володина сайт палаты парламента.

Председатель Госдумы отметил, что страшную цену пришлось заплатить жителям города за каждый из 872 дней во вражеском кольце, от снарядов и голода погибли почти миллион человек.

«Ленинградцы не сдались. Город выстоял благодаря мужеству и силе духа людей, вере в Победу. Их подвиг никогда не будет забыт», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что бессмертный подвиг защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны является нетленным примером мужества и самопожертвования советского народа, говорится в обращении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко к жителям Санкт-Петербурга в день 79-й годовщины снятия с города блокады.