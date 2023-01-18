Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 января посетил в Петербурге Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Глава государства отметил важную роль этого старейшего предприятия в укреплении обороноспособности России, особенно в условиях проведения специальной военной операции.

kremlin.ru Владимир Путин

В беседе с рабочими предприятия Владимир Путин прежде всего поздравил их с 80-летием прорыва блокады Ленинграда, который отмечается 18 января.

«Не мог не побывать, конечно, и на предприятиях Петербурга, которые производят нужную для страны всегда, а сегодня в особенности, оборонную продукцию. Обуховскому заводу 160 лет в этом году исполняется, это одно из ведущих, крупнейших наших предприятий оборонно-промышленного комплекса и работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом. Надеюсь, так и будет в будущем», — сказал президент России.

Ранее Владимир Путин в Петербурге посетил экспозицию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.