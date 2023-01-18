Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 января в Петербурге во время посещения Пискаревского мемориального кладбища, перед тем, как возложить венок к главному монументу «Мать-Родина», оставил букет цветов у братского захоронения 1942 года, в котором покоится тело его родного брата, умершего в дни блокады Ленинграда.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Возложение цветов

«На пути к монументу по 300-метровой аллее от Вечного огня президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года», — передает ТАСС.

После возложения венка к монументу «Мать-Родина» под звуки гимна России президент поклонился памяти погибших жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, сегодня в Петербурге и Ленобласти проходят памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Ранее утром президент почтил память защитников Ленинграда на мемориале «Рубежный камень» в Кировском районе Ленобласти. Там в годы войны находился Невский пятачок, где сражался с врагом и был тяжело ранен отец Владимира Путина.