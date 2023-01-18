Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда будет постепенно расширять свои площади, сохранив своё историческое место. Об этом доложил губернатор Северной столицы Александр Беглов президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

(сс) Andris Malygin Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Губернатор поблагодарил президента от имени ветеранов и блокадников за то, что музей остался на своём историческом месте, в Соляном переулке Петербурга.

«Вы один из тех руководителей, которые сохранили этот музей. Когда-то этот музей хотели перенести в совершенно новое здание, мы тогда вмешались в этот вопрос, и сегодня музей на историческом месте, за что огромное спасибо», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Музей обороны и блокады Ленинграда делит большое здание в Соляном городке со структурами Министерства обороны, которые постепенно освобождают помещения в интересах расширения экспозиции.

«Даны поручения Министерству обороны для того, чтобы расширить экспозицию этого музея. Мы его будем расширять шаг за шагом, потому что тоже нужно понять Министерство обороны, у них есть свои задачи, шаг за шагом», — отметил губернатор Петербурга.

Напомним, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда мемориальный музей посетил Владимир Путин. Там он провел встречу с ветеранами, блокадниками, представителями молодежных и патриотических организаций.

В настоящее время для ветеранов и блокадников проходит ледовое шоу в Ледовом дворце, в 21 час в городе состоится артиллерийский салют с фейерверком.